Natale: un 'panettone fatto per bene' per Emergency

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Un 'panettone fatto per bene' per sostenere il diritto alla cura: da giovedì 8 a domenica 11 dicembre Emergency torna in piazza con i suoi volontari e il tipico dolce natalizio.

Il panettone, del peso di 1 kg, è realizzato seguendo la tradizionale ricetta milanese, con una forma bassa e un impasto soffice arricchito con uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro Diamante. Il "Panettone fatto per bene" ha un costo di 20 euro che - al netto delle spese - saranno utilizzati per sostenere i progetti di Emergency in Italia e all'estero. Dalla sua nascita, nel 1994, l'organizzazione umanitaria ha lavorato in 20 Paesi curando oltre 12 milioni di persone.

È possibile acquistare il panettone anche online e nei negozi Natale di Emergency aperti in 19 città italiane, da Aosta a Catanzaro. (ANSA).