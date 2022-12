Musica: presentato a Milano il 'Cremonini Imola 2022 live'

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - È stato presentato questa sera a Milano, al cinema The Space Odeon, 'Cremonini Imola 2022 live', che porta al cinema solo per tre giorni (il 10, 11 e 12 dicembre) il concerto-evento tenutosi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari lo scorso 2 luglio.

"La mia storia - ha dichiarato Cremonini - è fatta di canzoni scritte in più di vent'anni, di un repertorio che mi lega ad un pubblico oggi molto vasto, che mi somiglia e che abbraccia più generazioni. Sono loro gli attori protagonisti di Cremonini Imola 2022. Il concerto portato al cinema permette di far rivivere l'esperienza di un evento da 70 mila persone senza perdere i dettagli e le emozioni che solo il grande schermo riesce a mostrare. Trasformare un live in un evento cinematografico significa storicizzarlo e poeticizzarlo".

"L'Autodromo di Imola - ha aggiunto Cremonini - è il territorio di confine dei grandi eventi live in Italia, un luogo iconico per i concerti. Per la sua storia e per i grandi artisti che l'hanno scritta rappresenta un traguardo per qualsiasi musicista e performer e l'inizio di un nuovo capitolo per la mia vita artistica".

"Cesare - ha dichiarato Roberto De Luca, presidente di Live Nation - è uno dei più grandi performer del nostro tempo, non solo a livello italiano. I suoi non sono semplici concerti ma vere e proprie esperienze dove il pubblico non è semplicemente spettatore ma parte viva della performance. Cesare calca i palchi da vent'anni, è partito dai club per arrivare dove è adesso: gli stadi e Imola. È stata una crescita costante, nella quale si è sempre messo in discussione per innovarsi. Questo film è la testimonianza del suo percorso straordinario". (ANSA).