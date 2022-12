Mostra e audiolibro su ultima principessa birmana

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - "Le mie nove vite. Da Mandalay a Firenze. L'autobiografia dell'ultima principessa birmana", pubblicato da Add Editore, esce ora in versione audiolibro letto da Rossana Bassani per Il Narratore. Il libro è stato scritto dalla stessa principessa, June Bellamy, morta nel dicembre 2020 nel capoluogo toscano, con Francesco Moscatelli.

In occasione dell'uscita dell'audiolibro, giovedì 15 dicembre, dalle 16 alle 21, allo showroom Porro in via Durini a Milano, viene organizzato un pomeriggio dedicato alla discendente reale. Verrà presentata una selezione di fotografie, oggetti e complementi d'arredo appartenenti alla principessa birmana, che si trovano nella casa-laboratorio di Firenze. Sarà presente anche il figlio Michele Bellamy Postiglione.

Un'occasione - spiegano gli organizzatori - per ricordare "una donna dalla vita intensa e dal grande cuore, attraverso le sue parole e quelle che l'hanno vista protagonista delle cronache di tutto il mondo, le persone che l'hanno incontrata e gli oggetti a lei cari". "Nella mia vita il numero nove me lo sono portato dietro come un'ombra. In Birmania è considerato un numero fortunato: chi lo usa chiede protezione agli esseri superiori", aveva scritto lei stessa. L'autobiografia racconta la vita di June Bellamy (1932-2020), nata in Birmania da Herbert Bellamy, australiano, e dalla principessa LinbinThiktin Ma Lat, discendente della famiglia reale birmana. June Bellamy "ha vissuto una vita senza eguali. O meglio, ne ha vissute almeno nove. Da bambina è fuggita in India mentre i giapponesi invadevano la Birmania. È stata una campionessa di tennis che faceva girare la testa ai piloti d'aereo, poi una giovane mamma che entrava da sola nella giungla per liberare il marito rapito dai ribelli comunisti, e una donna che ha abbandonato tutto per un nuovo amore. E' stata un'artista, ha esposto i suoi quadri a Londra e a Dallas, una ex first lady accusata di essere una spia occidentale e per ultimo, al suo ritorno in Italia, a Firenze, l'insegnante di cucina che fa la spesa al mercato rionale".

(ANSA).