Marocco in festa a Milano, sfilate e fuochi d'artificio

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Comunità marocchina in festa a Milano. Migliaia di tifosi, entusiasti per la qualificazione ai quarti del Marocco ai mondiali del Qatar dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna, sono scesi per strada, a piedi e in auto, in particolare lungo corso Buenos Aires, con bandiere, fumogeni e trombette da stadio. Fuochi d'artificio sono stati esplosi in diverse zone della città, compresi i quartieri Corvetto e Giambellino.

La Questura di Milano è intervenuta in corso Buenos Aires con gli agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri per incanalare oltre mille tifosi festanti.

Trecento tifosi si erano radunati nel pomeriggio in piazza Gae Aulenti per seguire la partita sul maxischermo e altrettanti avevano affollato i locali in Porta Venezia prima di percorrere in festa il corso principale, accendendo fumogeni e congestionando il traffico nell'area circostante. La manifestazione spontanea vede un migliaio di persone occupare la strada causando disagi al traffico. Circa 250 tifosi hanno invece festeggiato in piazza Duomo, dove non si segnalano criticità. (ANSA).