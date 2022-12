Francobollo per i 145 anni di Barilla, tra cibo e innovazione

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Un francobollo speciale celebra da oggi i 145 anni di Barilla. Raffigura una mongolfiera che si libra nel cielo e rielabora un manifesto d'autore del 1947, a ricordare il legame dell'azienda di Parma con l'arte ma anche la sua capacità di salire in alto e guardare verso il futuro. Il francobollo viene emesso dal 6 dicembre dallo Stato italiano e appartiene alla serie tematica delle eccellenze del sistema produttivo ed economico, riservata alle aziende che hanno fatto la differenza per il nostro Paese. Il francobollo è relativo al valore della tariffa B, pari attualmente a 1,20 euro e la tiratura è di 300.015 esemplari.

La storia di Barilla è iniziata a Parma nel 1877 con una piccola bottega di pane e pasta. Dopo 145 anni è ancora un'azienda di famiglia guidata dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla ed è anche attore mondiale nel mercato della pasta, dei sughi pronti e nei prodotti da forno, presente in oltre 100 Paesi con 30 siti produttivi. La mongolfiera raffigurata sul francobollo rielabora uno storico manifesto del 1947, realizzato dal pittore e grafico Giuseppe Venturini da un'idea di Carlo Mattioli, a ricordare come negli anni l'arte si sia sempre intrecciata con la visione imprenditoriale di Barilla. L'opera in questione ("In alto dal 1877") rappresentava un'azienda e un Paese: la fiducia nel domani, la volontà di lasciarsi alle spalle le difficoltà del dopoguerra e tornare in alto. Da quella mongolfiera sono passati 75 anni di tradizione e innovazione, tecnologica e culturale, con le campagne di comunicazione di Barilla che sono diventate un fenomeno di costume. Fino alle tematiche mondiali dello sviluppo sostenibile, della nutrizione, inclusione sociale e parità di genere. Un viaggio raccontato nell'archivio storico di Barilla che dal 1987 custodisce la storia dell'azienda. Un patrimonio oggi interamente digitalizzato e riconosciuto di "notevole interesse storico" dal ministero della Cultura. Una storia che da oggi è celebrata anche da questo nuovo francobollo. (ANSA).