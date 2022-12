Da Boro Boro appello ai fan, donate giubbini a senza dimora

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Per l'uscita del nuovo singolo 'Paura e soldi', Boro Boro ha invitato via social i suoi fan a donare un piumino o giubbotto invernale. Gli indumenti saranno raccolti oggi alle 16 in Piazza Umberto Giordano a Milano, sanificati e donati alla Croce Rossa di Milano, che da oltre 20 anni è impegnata nel soccorso delle persone senza dimora.

L'artista piemontese, esponente della scena latin trap italiana, si è fatto conoscere nel 2019 con il singolo "Lento" in collaborazione con MamboLosco. Nel 2020 la firma con Virgin Records (Universal Music Italia), con cui ha pubblicato il singolo "Nena", e il suo primo progetto discografico "Caldo"insieme a Mambolosco. (ANSA).