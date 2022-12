Basket, Messina: 'Campionato italiano ora più competitivo'

(ANSA) - PAVIA, 06 DIC - "Il campionato italiano di basket ha acquisito negli ultimi anni maggiore competitività: non mi riferisco solo a noi e alla Virtus Bologna, ma anche alla crescita di realtà come Varese, Pesaro e Tortona, oltre alla conferma di squadre come Sassari e Venezia". Lo ha affermato oggi Ettore Messina, coach dell'Olimpia Milano, intervenendo nell'Aula Magna dell'Università di Pavia alla cerimonia di inaugurazione dell'anno sportivo universitario del Cus Pavia.

"La crescita del nostro movimento - ha aggiunto Messina - è legata anche ai buoni risultati ottenuti dalla nazionale.

Gianmarco Pozzecco, l'allenatore che la guida, è simpatico oltre ad essere bravo: un valore aggiunto importante. Inoltre si stanno affermando anche giocatori di grande qualità, a partire da Fontecchio che sta ritagliandosi il suo spazio in NBA".

Sull'attuale situazione dell'Olimpia Milano, Messina ha operato un distinguo tra il rendimento in Italia e quello in Europa: "In campionato stiamo andando bene. Purtroppo facciamo fatica in Eurolega anche per una serie di problemi che abbiamo dovuto affrontare, a causa dei quali in certe situazioni ci manca il talento necessario. Per me non è facile accettare le nostre attualità difficoltà europee: è importante che i miei giocatori lo capiscano, e imparino anche ad aiutarsi da soli a venirne fuori".

"Per noi è importante fare bene - ha detto ancora Messina - per regalare le meritate soddisfazioni al signor Armani, una persona sempre corretta e limpida". (ANSA).