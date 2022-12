A Milano l'autunno meteorologico più caldo di sempre

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Con una temperatura media di 17.2 °C, superiore di 2.3 °C alla media climatica 1991-2020 e di ben 3.3 °C alla media di riferimento dal 1961 al 1990, l'autunno meteorologico a Milano è stato il più caldo di sempre. A rendere noti questi dati è la Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo.

Tra il primo settembre e il 30 novembre 2022 particolarmente significativo è stato il contributo del mese di ottobre, la cui temperatura media di 19 gradi ha superato di 4.1 gradi il corrispettivo valore di riferimento 1991-2020 ed è risultata la più elevata dal 1897 a oggi nel capoluogo lombardo.

Nel corso dell'autunno 2022 è stato record anche per quanto riguarda la media delle temperature massime (21.3 °C), la più alta degli ultimi 126 anni a pari merito con quella dell'autunno 2006. Anche la media delle temperature minime della stagione (14.1 °C) è stata molto elevata e dal 1987 a oggi è risultata seconda solo per un decimo a quelle del 2014 e 2018.

Nel complesso è stato inoltre un autunno decisamente avaro di precipitazioni, con un totale di soli 111.4 mm cumulati contro una media CLINO 1991-2020 di 302.9. Tutti e tre i mesi autunnali sono stati caratterizzati da quantitativi di precipitazione al di sotto della norma: a ottobre sono stati registrati 8.1 mm contro i 93.4 mm di riferimento; in questo mese solo due sono stati i giorni di pioggia, rispetto ai 7.2 attesi dal trentennio di riferimento, e si sono avuti 21 giorni consecutivi senza precipitazioni. (ANSA).