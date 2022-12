Natale: accese luci 'sostenibili' in corso Buenos Aires a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Sono all'insegna della piena sostenibilità le luci di Natale accese in corso Buenos Aires.

Per la prima volta verrà infatti utilizzata anche energia prodotta da pannelli solari installati da Enel X, in forma temporanea, sui terrazzi dei Caselli di Porta Venezia. Pannelli in grado di produrre circa 2 kW di corrente elettrica per 5 ore per integrare l'alimentazione delle luminarie. Le luci sono state realizzate grazie all'intervento di Enel, Enel X, Glovo, Nhood, Confcommercio Milano e YesMilano.

"Agli sponsor va un ringraziamento doveroso per la grande attenzione dimostrata - afferma Gabriel Meghnagi, presidente della Rete associativa vie di Confcommercio Milano -. E quest'anno non era certo scontato con il problema del caro energia che colpisce tutti".

"Quello che abbiamo presentato questa sera - spiega Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia - è un progetto innovativo e sperimentale, pensato appositamente per Milano".

"Tra i luoghi che più 'fanno Natale' a Milano - commenta l'assessora allo Sviluppo economico del Comune di Milano Alessia Cappello - c'è corso Buenos Aires. Ecco perché è importante che parta anche da qui un segnale di speranza e positività. A nome dell'amministrazione e della città, ringrazio i commercianti e i privati che hanno collaborato a questa installazione".

Le luci di Natale resteranno accese fino al 6 gennaio.

(ANSA).