Lombardia, Moratti: 'Parlo a tutti, destra e sinistra superate'

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "Chi si candida presidente della Regione deve rispondere a tutti gli elettori: risponderà agli elettori di centrodestra, gli elettori di centro, gli elettori di centrosinistra e anche a chi non ha votato. Quindi il problema, per me, non è perché un elettore di centrosinistra dovrebbe votarmi, ma capire le problematiche che interessano tutti i cittadini e risolverle. C'è troppa semplificazione, perché si dice che la sicurezza è di destra e l'ambiente è di sinistra? Bisogna superare questi schemi". Lo ha detto Letizia Moratti, intervistata a Tagadà su La7.

"Bisogna rispondere a problemi concreti ed è quello che io sto facendo, impostando un programma aperto e confrontandomi con sindaci, esperti, amministratori locali, associazioni di consumatori, pmi e artigiani. È con quel mondo che parlo" ha aggiunto. (ANSA).