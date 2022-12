Lega: candidato Salvini segretario a Varese per 12 voti

(ANSA) - VARESE, 04 DIC - È Andrea Cassani è il nuovo segretario provinciale di Varese per la Lega. Si è aggiudicato il ruolo con 12 voti in più rispetto al collega di partito, Giuseppe Longhin (229 contro 217), sostenuto invece dal Comitato Nord di Umberto Bossi. Alla votazione hanno partecipato il 72% dei militanti con diritto di voto. Cassani, sindaco di Gallarate (Varese), è storico militante del Carroccio sul territorio e "filo Salviniano".

In prima fila al Teatro Sociale di Busto Arsizio dove si sono tenute le elezioni una sedia vuota per Roberto Maroni, con gli occhiali, il suo libro "Il mio Nord" e la bandiera della Lega.

Ha votato questa mattina anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana. (ANSA).