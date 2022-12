Pestaggio con tubi di ferro a Cremona, 5 ragazzi in carcere

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Gli agenti della Questura di Cremona hanno eseguito otto misure cautelari di cui sei in carcere (cinque nei confronti di minorenni e una di un maggiorenne) e due agli arresti domiciliari a carico di un gruppo che aveva aggredito brutalmente due ragazzi indiani con tubi di ferro e manganelli il 13 ottobre scorso in piazza delle Tramvie a Cremona. Sono tutti accusati di rapina aggravata e lesioni aggravate e complessivamente sono undici gli indagati.

Quel giorno, hanno ricostruito gli agenti della Squadra mobile, il gruppo, per motivi futili legati a screzi precedenti, aveva aggredito due coetanei con tubi di ferro e altro e si era accanito con calci e pugni, nonostante le vittime fossero già cadute a terra. Ad uno di loro avevano causato lesioni guaribili in 30 giorni, picchiandolo fino a lasciargli sul volto il segno della suola di una scarpa.

Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza e sono arrivati alla banda che spesso sostava nell'area della Stazione, in particolare all'orario di uscita di scuola.

Undici quindi le persone denunciate alla Procura di Cremona e alla Procura per i minorenni di Brescia e otto quelle poi colpite da ordinanze cautelari. I cinque minorenni sono stati portati all'Istituto penale minorile Beccaria di Milano. (ANSA).