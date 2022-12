Lombardia: Majorino, sfido Fontana a confronto sulle idee

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "A Fontana dico: scelga il luogo che preferisce, perfino un circolo della Lega, arriverei anche a questo. Lo sfido a un confronto pubblico sulle idee. Non abbia paura, non si sottragga, noi andiamo avanti a testa alta, siamo quelli che vogliono portare il cambiamento". Lo ha detto il candidato del centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, in occasione dell'evento di apertura della sua campagna elettorale a Milano.

"Le liti di Fontana e Moratti sono il passato, noi siamo il futuro" con "un'alleanza che può arricchirsi ancora di più per vincere. Dunque lombarde e lombardi, mettiamoci in cammino".

“Su smog e crisi climatica, Fontana è una sorta di piccolo Bolsonaro e un negazionista” ma “c’è necessità di cambiare radicalmente”, ha aggiunto