Bossi, siamo qui per rinnovare Lega, non per distruggerla

(ANSA) - PAVIA, 03 DIC - "Siamo qui per rinnovare la Lega, non per distruggerla perchè altrimenti faremmo solo un piacere al centralismo romano. Ma tanta gente, nostri militanti, mi sta chiedendo da tempo 'Bossi, fai qualcosa!'. E noi non potevamo stare fermi". Lo ha dichiarato questa mattina Umberto Bossi, intervenendo al castello di Giovenzano (Pavia) al primo incontro pubblico del Comitato Nord che lui stesso ha fondato dopo il deludente risultato della Lega alle elezioni politiche del 25 settembre.

"La Lega non può esistere senza un'identità chiara e forte.

Abbiamo dato vita al 'Comitato Nord' per rinnovare la Lega, non per distruggerla", ha detto Bossi. "Temevamo che tanta gente se ne sarebbe andata dalla Lega, non possiamo accettarlo senza fare niente", ha aggiunto il "senatur" (ANSA).