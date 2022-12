Gli Extraliscio per la prima volta al Blue Note di Milano

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Gli Extraliscio, guidati da Mirco Mariani, si esibiranno il 4 dicembre per la prima volta al Blue Note di Milano in formazione da club, con una scaletta pensata appositamente per questo unico concerto.

Con Mariani (piano e voce), Moreno il Biondo (sax e clarinetto), Marco Bovi (chitarra) e Filippo Cassanelli (contrabbasso). Gli Extraliscio eseguiranno sul palco canzoni note come "Bianca Luce Nera", "La nave sul Monte", "Amarsi come una regina" e "Capelli Blu" e i brani del nuovo album "Romantic Robot" (prodotto dall'etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy), come la poesia "Le Nuvole", "È così" con Luca Barbarossa e "La gazza chiacchierona" ft. Davide Toffolo. (ANSA).