Debutta 'In stato di grazia', favola ispirata a Pinocchio

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Debutta domani a Campo Teatrale, a Milano, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, 'In stato di grazia', una favola-inchiesta ispirata a Pinocchio interpretata da otto bambini con e senza disabilità.

Al centro dello spettacolo la relazione tra Pinocchio e Geppetto, e più in generale quella tra genitori e figli, in una narrazione al confine tra immaginario e reale che dà voce ai conflitti, alle paure, ai limiti con cui convivere, ma anche all'amore, al coraggio e ai traguardi raggiunti e da raggiungere. I protagonisti non sono soltanto i bambini ma anche le madri e i padri. Sul palco, infatti, i gesti vivi e le parole dei giovani interpreti si uniscono a frammenti video in cui a raccontarsi sono loro. Si tratta di storie di gravidanze difficili, nascite premature, adozioni, risposte a domande sui temi dell'inclusione, dell'autonomia, del futuro dei propri figli.

Lo spettacolo è frutto di un anno di laboratorio gratuito iniziato a novembre del 2021 e realizzato da Campo Teatrale, centro culturale attivo da più di 20 anni sul territorio milanese, con l'obiettivo di promuovere il dialogo e l'inclusione tra bambini abili e disabili. Reso inizialmente possibile grazie al contributo di Fondazione di Comunità Milano, è proseguito grazie a una campagna di crowdfunding realizzata in collaborazione con Produzioni dal Basso.

Il gruppo ha lavorato insieme sotto la guida di due attrici, Lia Gallo e Laura Serena, e della regista Francesca Merli, tre professioniste che da anni si dedicano anche a contesti di fragilità e sviluppano progetti di teatro sociale. (ANSA).