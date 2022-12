Covid, Fontana: 'Gli ospedali non erano sotto pressione'

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Prendiamo atto delle dimenticanze che sono state contenute nel servizio (del quotidiano Domani, ndr) dove non si scrive quel dettaglio che la diffusione del virus 'era sotto controllo clinicamente' e gli ospedali non erano ancora sotto pressione". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato la mail del 28 febbraio 2020 in cui, secondo l'edizione online di 'Domani', la Regione avrebbe sollecitato il mantenimento della zona gialla. "È chiaro - ha aggiunto - che se ci si dimentica di una piccola parola fondamentale poi si può dare un'interpretazione...".

"Mi stupisce", ha poi aggiunto Fontana, leggere gli attacchi di Pierfrancesco Majorino: "Pensavo sulla base delle affermazioni da lui fatte che si sarebbe trattato di una campagna elettorale sui contenuti. Se si fonda invece sulla diffamazione ne prendiamo atto".

Non si è fatta attendere la replica di Majorino: "Ora Fontana non faccia la vittima".