A Natale torna mercatino solidarietà in piazza Duomo a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - A Milano torna il mercatino di Natale attorno al Duomo con 78 baite in legno dove, fino al 6 gennaio, turisti e milanesi potranno fare shopping nel segno della solidarietà. Infatti, come da tradizione, grazie al mercatino verranno donati contributi alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano (250 mila euro), all'Istituto dei Tumori (40 mila euro), alla Fondazione Casa della Carità (10 mila euro), al CAV-Centro di aiuto alla vita della Clinica Mangiagalli (10 mila euro) e alla Fondazione Asilo Mariuccia (10 mila euro), storica istituzione milanese che aiuta i più piccoli.

Al mercato di Natale, promosso da Apeca e Confcommercio Milano e organizzato da Ati Promo.Ter - Prisma, si possono trovare specialità gastronomiche dalle diverse regioni italiane, oltre a prodotti di artigianato, non manca l'isola del cioccolato con un maestro cioccolatiere di Pavia che presenterà il ciclo di produzione dalla fava al prodotto finito.

"Le casette sono aperte fino alle 22. Alla sera una volta intorno al Duomo era davvero vuoto adesso c'è tanta gente, i contratti per chi fa ristorazione e bar in Galleria una volta permettevano di poter chiudere alle 19 - ho osservato il sindaco di Milano Giuseppe Sala all'inaugurazione -. I nuovi contratti chiedono di tenere aperto fino alle 23 o mezzanotte. È una cosa positiva non solo per i turisti ma anche perché c'è più sicurezza in generale". Per Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, il mercato di Natale "è il segno visibile di una ritrovata vitalità economica e sociale che genera fiducia. Ed è un'iniziativa particolarmente attenta alla solidarietà operosa nei confronti delle persone sole e in difficoltà". E' un mercato "fortemente attrattivo anche per chi si recherà a Milano per turismo - ha concluso Giacomo Errico, presidente di Apeca (Confcommercio Milano) e Fiva Confcommercio -. Ed è infine un momento di concreta vicinanza a istituzioni che si distinguono nella sanità e nel sociale". (ANSA).