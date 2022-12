Trenord: biglietti speciali per raggiungere l'Artigiano in Fiera

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - In treno da tutta la Lombardia e da Milano a Rho Fiera Milano, per raggiungere "Artigiano in Fiera" in modo sostenibile ed evitando traffico e problemi di parcheggio. In occasione della manifestazione dedicata ai prodotti artigianali di tutto il mondo che si terrà da sabato 3 a domenica 11 dicembre, Trenord propone il biglietto "Trenord Day Pass" per raggiungere il polo fieristico da una delle oltre 400 stazioni lombarde al costo di 15 euro, per un viaggio di andata e ritorno. Chi parte da Milano, invece, può utilizzare il biglietto a soli 4 euro per andata e ritorno.

Il biglietto speciale "Trenord Day Pass" per raggiungere la Fiera da tutta la Lombardia a 15 euro sarà acquistabile da giovedì 1 dicembre in biglietteria, presso i punti vendita convenzionati e sui canali online di Trenord.

"Trenord Day Pass" consente ai ragazzi di età inferiore a 14 anni che accompagnano il titolare del biglietto di viaggiare gratuitamente. Il biglietto speciale, inoltre, dà diritto a uno sconto del 10% per gli acquisti presso ristoranti e stand convenzionati; l'elenco è disponibile su trenord.it e App.

Per chi parte dalle stazioni nella città di Milano, il viaggio di andata e ritorno per l'Artigiano in Fiera ha un costo di 4 euro acquistando il biglietto STIBM per le zone Mi1-Mi3. I biglietti STIBM sono acquistabili presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati e le emettitrici automatiche di Trenord, oltre che sul sito trenord.it e sull'App.

Per raggiungere l'"Artigiano in Fiera" è possibile utilizzare i treni delle linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello e S11 Chiasso-Como-Milano-Rho. Su questa linea, in occasione della manifestazione il servizio sarà potenziato: anche nei giorni festivi, i treni circoleranno secondo l'orario dei feriali. Per l'intera durata della manifestazione, inoltre, quattro corse serali della linea S11, due per direzione, prolungheranno il percorso fino a Rho. Gli orari delle corse saranno disponibili sull'orario su trenord.it e App. (ANSA).