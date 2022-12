Sorrisi e Canzoni consegna al sindaco Sala il telegatto

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ricevuto oggi da Tv Sorrisi e Canzoni con il nuovo Telegatto, il premio per lo spettacolo che in occasione dei 70 anni della rivista è diventato un'opera d'arte green.

A consegnare il premio è stato il direttore Aldo Vitali. Il motivo è "l'attenzione profusa dal Comune di Milano a sostegno dei nuovi talenti dello spettacolo, attraverso le Scuole Civiche. Un impegno - sottolinea una nota del magazine - promosso insieme a Sorrisi che, quest'anno, in collaborazione con il Comune di Milano e le Scuola Civiche Paolo Grassi e Luchino Visconti, OnDance di Roberto Bolle e il progetto Facce nuove di Italia Music Lab, offrirà delle borse di studio come contributo concreto per la valorizzazione dei percorsi formativi dei giovani artisti nel mondo del cinema, del teatro, della danza e della musica.

"Con questo Telegatto - ha spiegato Vitali - vogliamo ringraziare il sindaco di Milano, l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e tutto il Comune: un simbolo di amicizia e di riconoscenza per il Patrocinio concesso all'evento per i 70 anni di Tv Sorrisi e Canzoni e la collaborazione appena avviata".

"Abbiamo deciso di partire da qui - ha aggiunto - con un progetto per aiutare i giovani che saranno il futuro di questo settore". (ANSA).