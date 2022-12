Natale: al via luminarie nel Quadrilatero a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Il Natale arriva nel Quadrilatero della moda: per il tredicesimo anno consecutivo, da questa sera al 7 gennaio le vie Montenapoleone, Verri, Sant'Andrea, Borgospesso, Bagutta, Santo Spirito e San Pietro all'Orto saranno adornate di scintillanti lampadari e animate da giochi di luci, accesi dalle 16 a mezzanotte, grazie alla "MonteNapoleone Shopping Experience" ideata e realizzata da MonteNapoleone District, l'associazione che riunisce oltre 120 Global Luxury Brand.

L'accensione delle luminarie avverrà in concomitanza con il passaggio della Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia. In via Montenapoleone anche esibizioni dal vivo di giovani musicisti che si alterneranno in un repertorio di composizioni per violoncello scelte appositamente per raccontare la fusione tra suono e natura.

Al centro della kermesse, una pesca di beneficienza a favore di CBDIN Onlus, associazione che opera a sostegno del Dipartimento Infantile Neurologico dell'IRCCS Istituto Carlo Besta. (ANSA).