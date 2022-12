A Milano presentato il manifesto del network di innovatori

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Nasce a Milano il manifesto del network nazionale degli innovatori, l'Innovation Manager Hub, promosso da Start Hub Consulting: sette i pilastri che lo compongono, dalla responsabilità sociale dell'innovazione al suo impatto positivo sul sistema delle imprese pubbliche e private, fino allo sviluppo delle nuove competenze professionali.

Obiettivo della carta dei valori è condividere a livello italiano la strategia dell'innovazione, abbattendo le barriere culturali che ne ostacolano la diffusione. È questo il risultato della giornata di lavoro che ha visto la partecipazione di più di 70 manager dell'innovazione delle principali aziende presenti nel nostro paese, di 9 atenei italiani e di Layla Pavone, coordinatrice del board per l'innovazione e la trasformazione digitale del Comune di Milano.

Nel corso dell'evento sono anche stati premiati tre progetti di innovazione, dedicati rispettivamente al sistema universitario italiano, allo sviluppo urbano e all'inclusione nel mondo dell'occupazione. I riconoscimenti sono stati assegnati, nell'ordine, ai promotori del restauro della facciata di San Pietro in Vincoli a Roma, sede della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza Università di Roma, ai vincitori dello Smart&Hack Innovation Award per il piano di integrazione delle periferie terrestri, elaborato dal team Trentatré Trentini formato da studenti dell'Università di Trento, e alla Digital Diversity Week in svolgimento fino al venerdì 2 dicembre, riservata all'inclusione di persone con disabilità. (ANSA).