A Milano niente evento di Capodanno in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - A Milano la notte di Capodanno non ci sarà un evento in piazza Duomo come da tradizione del pre Covid, per i problemi di bilancio del Comune che deve far fronte anche al caro bollette.

"Quest'anno non credo che faremo niente - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un convegno sul lavoro dei giovani promosso dalla Uil -. Nel senso che i pochi fondi che avevamo, anche in collaborazione con le imprese, li abbiamo messi in alberi e luminarie, ma non prevediamo un evento di Capodanno. D'altro canto quello che ho spiegato ai cittadini è che in questo momento i conti del Comune, come quelli di ogni famiglia, sono in grande difficoltà. Quindi sto cercando di tutelare le cose indispensabili e taglieremo tutto ciò che indispensabile non è. Nella nostra valutazione pensiamo che a Capodanno sia meglio non far nulla".

Dopo le violenze avvenute lo scorso anno il 31 dicembre in piazza Duomo l'area sarà comunque presidiata. "Senza dubbio - ha garantito Sala -, ne abbiamo parlato con prefetto e questore e la piazza dovrebbe essere più presidiata". (ANSA).