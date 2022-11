Trenitalia: in arrivo i nuovi orari per la stagione invernale

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - E' in arrivo l'orario invernale per i collegamenti ferroviari in tutta Italia. Trenitalia presenta la 'Winter Experience 2022' annunciando il programma invernale del gruppo. L'appuntamento è giovedì 1 dicembre alle 11.30 presso la Stazione di Milano Centrale, e in diretta streaming sul sito ANSA.it. L'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi, presenterà orari, servizi, promozioni e la nuova offerta invernale per raggiungere le località italiane e anche estere. (ANSA).