Fontana: 'Dedicata a Maroni la sala giunta di Regione Lombardia'

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - "Domani intendo proporre che la sala della nostra giunta, cuore della nostra Regione, dove lui ha svolto parte della sua attività, possa essere intitolata a Roberto Maroni". Lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, aprendo i lavori del Consiglio regionale di oggi. "Fu un vero serio galantuomo della politica - ha aggiunto - che svolse il ruolo di ministro con grande capacità".

Nel giorno del suo funerale "una città si è fermata per salutarlo - ha spiegato il governatore - è stata una grande manifestazione di affetto, non solo da parte dei partiti, anche avversari. Mi ha colpito vedere la gente che si è riversata in quella piazza per applaudirlo. Per me è stato un onore essere suo amico".

Maroni "non era mai aggressivo nei confronti degli avversari.

Anche lui è stato toccato da indagini e quando arrivò la sentenza di assoluzione - ha concluso - lo sentii con la gioia di chi sapeva della sua onestà". (ANSA).