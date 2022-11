Premio 'Eccellenza di Puglia' in memoria ambasciatore Attanasio

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - L'ambasciatore Luca Attanasio, di origine pugliese, ucciso il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo durante un attentato, sarà insignito del riconoscimento alla memoria 'Eccellenza di Puglia' che sarà consegnato alla famiglia nella cerimonia in programma a Milano sabato 3 dicembre.

Saranno premiati, dall'Associazione regionale pugliesi di Milano come 'Ambasciatori di terre di Puglia' 2022, anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, originario di Castellaneta (Taranto); l'ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, d'origine tarantina, comandante in capo della Squadra Navale della Marina Militare e l'ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, istituito nel 2004, ora presieduto da Francesco Tarantini, che si estende su 13 Comuni a cavallo delle provincie di Bari e Barletta- Andria-Trani.

"Quest'anno siamo particolarmente emozionati e orgogliosi nel conferire il riconoscimento alla memoria all'ambasciatore Luca Attanasio - ha spiegato il presidente dell'Associazione regionale pugliesi di Milano, il generale Camillo de Milato - un uomo caduto in missione, interpretata con alto senso d'abnegazione, e impegnato, insieme alla moglie Zakia Seddiki, in progetti umanitari in aiuto alla società civile africana come l'associazione benefica 'Mama Sofia' che sostiene i bambini di strada congolesi e garantisce assistenza alle madri in situazioni di grave disagio e difficoltà economica. Il Premio rappresenta un momento d'orgoglio ma anche uno sprone per gli oltre 200 mila pugliesi che vivono e lavorano a Milano". (ANSA).