Trasporti: sindacati, sciopero personale Atm venerdì 2 dicembre

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Per venerdì 2 dicembre le organizzazioni sindacali Cub, Adl Cobas Varese, Cib-Unicobas, Cobas Sardegna, Confederazione Cobas, Sgb, Sicobas, Usb, Usi-Cit hanno dichiarato uno sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. A livello nazionale, più organizzazioni autonome e di base hanno successivamente comunicato l'adesione allo sciopero del settore Trasporti e in particolare, a livello locale, hanno aderito le articolazioni territoriali dei sindacati Al Cobas, Cub Trasporti e Usb. Lo rende noto l'Atm.

L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio di Atm sarà possibile nelle seguenti fasce orarie: in metropolitana dalle ore 18 al termine del servizio; in superficie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Lo sciopero è stato indetto con motivazioni così riassumibili: "Rinnovo dei contratti e aumento salari; introduzione del salario minimo; riduzione orario lavoro a parità di salario; blocco spese militari, investimenti per scuola, sanità pubblica, trasporti, salario garantito a disoccupati; piano edilizia residenziale pubblica, introduzione omicidio sul lavoro, contro riforma scuola; difesa diritto sciopero; tutela salute donne; contro discriminazioni, privatizzazioni, l'autonomia differenziata tra regioni, l'economia di guerra". (ANSA).