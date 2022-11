Milano: Atm, 65mila passeggeri in due giorni su nuova M4

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Sono stati 65mila i passeggeri che hanno voluto provare la nuova metropolitana M4 di Milano, la linea blu che collega la città all'aeroporto di Linate. Ieri, rendo noto Atm, hanno viaggiato sui convogli della M4 trentamila persone, oggi trentacinquemila. Tutti hanno potuto fare il loro viaggio gratuitamente.

La nuova linea è stata inaugurata ieri mattina. Per il momento sono sei le fermate attive, per un percorso di 5,4 chilometri. I treni a 4 casse costruiti da Hitachi Rail in servizio sulla M4 sono gli stessi che circolano sulla rete sotterranea di Copenaghen, "premiata come la migliore del mondo tra il 2009 e il 2012". (ANSA).