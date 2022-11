Lombardia: Majorino,Calenda ha rotto l'accordo su Cottarelli

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - C'era un accordo fra Pd e Terzo Polo per candidare alle regionali in Lombardia Carlo Cottarelli: parola (via twitter) di Pierfrancesco Majorino, attuale candidato governatore nel centrosinistra.

"L'accordo c'era proprio su Cottarelli. Calenda lo ha fatto saltare. E glielo può confermare" ha scritto rispondendo a uno dei commenti suscitati dal tweet dello stesso Cottarelli sul fatto che con il Terzo Polo "si era vicinissimi" a trovare un "candidato che andasse bene a tutti" con invito smettere gli attacchi al centrosinistra che non appoggia Letizia Moratti.

Osservazione a cui il leader di Azione Carlo Calenda ha replicato che il problema era che "uno dei possibili candidati "terzi" si è fatto eleggere con il PD (Alleato con SI) perdendo appeal per elettorato di centro che in Lombardia è decisivo". "E poi avrebbe dovuto dimettersi dopo un mese in senato - ha aggiunto -. Poco serio. Spiegaglielo se lo incontri".

"L'ho incontrato. Dice che vi eravate parlati più volte dopo le elezioni e non sembrava proprio ci fossero problemi - ha risposto ancora Cottarelli, eletto al senato con il Pd-. Per questo dice che la cosa era vicinissima. Ma va bene così. Ora però basta dire che è il CSX che non voleva un accordo per battere la destra". (ANSA).