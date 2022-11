Carolina Kostner e tanti campioni a Golden Skate Awards a Milano

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Atmosfera di grande entusiasmo all'Allianz Cloud di Milano per la 15/a edizione del Golden Skate Awards, il gala di pattinaggio su ghiaccio che ha riunito alcuni dei migliori pattinatori internazionali. Tra luci, musica e colori, l'ex Palalido ha fatto da cornice a uno spettacolo in due atti su una pista di ghiaccio di oltre 900 metri quadrati e sotto oltre 200 riflettori: dall'emozionante discesa in pista di Carolina Kostner, anche madrina e conduttrice, alle evoluzioni dello svizzero argento olimpico Stephane Lambiel, passando per il talento dello spagnolo Javier Fernandez, anche lui doppio campione iridato, fino a Ryan Bradley, Jason Graetz, Ekaterina Kurakova, Annette Dyrtr e Yannick Bonheur. Applauditissimi i tanti azzurri che hanno animato lo show, a partire da Matteo Rizzo, passando per Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann fino alla coppia Charlene Guignard e Marco Fabbri. Il Golden Skate Awards andrà in onda l'1 gennaio prossimo dalle 18:15 su NOVE (ANSA).