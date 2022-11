Bossi lascia l'ospedale, il figlio ringrazia tutto il reparto

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Umberto Bossi ha lasciato l'ospedale di circolo di Varese dove era ricoverato dallo scorso 19 novembre per una ulcera gastrica. "Ultimi momenti in ospedale... grazie a tutto il reparto che si è preso cura di papà in questa settimana" ha scritto il figlio Renzo in una storia su Instagram.

Bossi in un videomessaggio aveva già confermato l'intenzione di essere presente quando - sabato 3 dicembre alle 10 - si riuniranno al castello di Giovenzano, nel Pavese, gli aderenti al Comitato Nord. (ANSA).