Letizia Moratti presenta domani la sua lista civica

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - "Domani presenterò la mia lista, scendo in campo con una lista civica, riformista, liberale, popolare, che sono certa saprà cogliere anche delle tematiche che non sono in questo momento raccolte dalle attuali proposte politiche". Lo ha detto la candidata del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che domani parteciperà all'incontro 'Per una Lombardia Migliore' a Palazzo delle Stelline.

Si tratta della presentazione del nome e delle caratteristiche della lista che porterà il nome della candidata.

Alla domanda se teme che una possibile alleanza tra Movimento cinque stelle e Pd possa schiacciare la sua candidatura, la ex vicepresidente di Regione ha risposto: "Lavorerò molto sui contenuti sull'ascolto dei territori e sull'ascolto delle rappresentanze delle diverse categorie. Questo credo porterà ad un risultato che sarà premiato dalla capacità di ascolto".

(ANSA).