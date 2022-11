Scala: Sala, dovremo tagliare dappertutto

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Ho sentito i sindacati dire della Scala: 'la cultura non si tocca'. Ma invece il problema è che dovremo toccare un po' tutto. Non ci sarà alcuna sperequazione nei tagli ma ai sindacati che dicono la cultura non si tocca, io rispondo: allora tocco il trasporto pubblico per i disabili, tocco gli asili? Sostengono i sindacati che sia meglio fare quello per non toccare la Scala?". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un evento a Milano. "Però questi atteggiamenti per cui ognuno guarda sempre il suo orticello sono sbagliati, perché non è che possiamo sederci ai tavoli in cui uno ha un problema generale e gli altri vedono il loro micro cosmo".

E ancora: "La cultura e la Scala sono un grande valore, e lo dico anche da presidente della fondazione, ma lo chiedo ai milanesi: dovendo tagliare, è più grave tagliare i fondi alla Scala o tagliare il trasporto per i disabili?". (ANSA).