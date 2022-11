Ricerca: raccolti 245mila euro per Fondazione Ieo-Monzino

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Grazie al Christmas Gala per la ricerca, che si è tenuto alle Officine del Volo di Milano, sono stati raccolti 245.000 euro a favore delle attività dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.

A presentare la serata è stata Caterina Balivo, affiancata dalla Special Ambassador della Fondazione, Roberta Ruiu, che ha anche animato i momenti dedicati all'asta silenziosa, proposta attraverso la piattaforma digitale Charity Stars, che ha offerto accessori d'alta moda e di arredo, opere d'arte, gioielli, esperienze di soggiorno, oggetti ed esperienze legati allo sport.

Ad allietare i 400 ospiti le performance di Chiara Galiazzo accompagnata dal suo chitarrista Alessandro Galdieri, di Marianne Mirage alla sua sei corde e della "cantafiorista" Rosalba Piccinni.

"Il nostro intento - ha detto Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della fondazione Ieo -Monzino - è quello di trasformare i contributi in scoperte, terapie innovative e sistemi diagnostici di avanguardia, nell'ambito di un percorso diretto dal laboratorio, al reparto, al letto della persona. Un grazie speciale va alle donatrici e ai donatori, che ci permettono in serate come questa di destinare fondi esclusivamente e direttamente a sostegno della ricerca clinica e sperimentale dei due Istituti". (ANSA).