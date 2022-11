Natale, a Milano alberi e installazioni a basso consumo

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Saranno 19 gli alberi che accenderanno Milano nel periodo natalizio. Piazze e vie - spiega Palazzo Marino - accoglieranno abeti e installazioni suggestive, dando vita, anche quest'anno, al concept "Il Natale degli Alberi", donato dalla Fondazione Bracco al Comune.

Luci a led a basso consumo energetico, materiali sostenibili, strutture riutilizzabili, iniziative sociali e solidali e progetti creativi coinvolgenti sono le caratteristiche che ricorrono tra i progetti che illumineranno la città, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato.

Installazioni luminose e filari di luci sono previsti nelle vie del centro. Per esempio, Dior accenderà via Manzoni e via Santa Margherita con coppie di ramoscelli curvilinei e via Santa Rita da Cascia con fili di luci e soggetti che ricordano delle foglie; Chanel proporrà cascate luminose e stelle per viale Affori; Wopta stelle cadenti per piazza Fortunato. City Life, con The Walt Disney Company Italia, allestirà con stelle 3D sospese in orizzontale Galleria Ferrieri. A queste installazioni luminose si andranno ad aggiungere i progetti sviluppati dalle Associazioni di via con il contributo economico del Comune.

Il 1° dicembre sarà il Mercatino di Natale di piazza del Duomo a dare il via alle iniziative per le festività. Le casette in legno che riproducono un classico paesino di Natale lombardo ospiteranno 78 espositori.

Nell'area manifestazioni sarà possibile ammirare un presepe a grandezza naturale, mentre dall'altro lato sarà allestito un teatrino permanente per le iniziative in calendario. Tema conduttore delle attività sarà "Pace in terra - pace con la terra - rispetto - meraviglia - condivisione".

Dal 7 dicembre torna la fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, immancabile appuntamento nel calendario del pre natalizio a Milano. Ad ospitare le 290 postazioni degli espositori della Fiera di Sant'Ambrogio sarà ancora il perimetro del Castello Sforzesco. (ANSA).