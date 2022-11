Il Carroponte diventa villaggio musicale anche d'inverno

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Il Carroponte di Sesto San Giovanni si candida a diventare il 'villaggio musicale' di Milano, aperto tutto l'anno e non solo per la bella stagione, anche grazie all'adiacente Spazio MIL che diventerà parte integrante di una programmazione musicale, artistica e culturale che coprirà sia la stagione estiva sia quella invernale.

Per sviluppare il progetto, la società che ha in gestione lo spazio, HUB Music Factory, ha stretto un accordo con Forumnet, che si occupa di gestione di spazi polifunzionali. Nonostante la pandemia, HUB Music Factory ha saputo valorizzare l'area di Sesto con due stagioni estive (2021 e 2022) che hanno portato sotto le volte del Carroponte oltre 500.000 persone. (ANSA).