A Natale Coca-Cola sostiene il Banco alimentare

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Anche per questo Natale Coca-Cola è al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi è in difficoltà, con un'iniziativa che permetterà di distribuire prodotti alimentari per 2 milioni di pasti, a partire dalla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma domani, 26 novembre.

Coca-Cola e Banco Alimentare hanno realizzato diversi progetti dal 2005 a oggi, che si sono tradotti negli ultimi 6 anni nella distribuzione di alimenti pari a oltre 12 milioni di pasti.

Il Natale di Coca-Cola è anche all'insegna della sostenibilità sociale e ambientale con il Coca-Cola Truck elettrico che toccherà le principali città italiane, che ospiteranno il Coca-Cola Christmas Village "The Magic of Giving", dove si potrà donare a favore delle attività di Banco Alimentare.

"Soprattutto in un momento come quello attuale, segnato da una profonda crisi economica e sociale, - dice Giovanni Bruno, Presidente di Banco Alimentare - abbiamo bisogno di partner fedeli e affidabili con cui condividere il nostro costante impegno a sostegno di chi è in difficoltà. In un contesto in cui la popolazione che convive con la povertà quotidiana, già ai massimi storici, è destinata a crescere, Banco Alimentare si muove ogni giorno cercando di far fronte alle necessità delle persone più povere e più fragili della nostra società, affinché non si sentano escluse".

"Quest'anno, più che mai, ci sembra importante celebrare lo spirito e la tradizione del Natale: è una vera magia potersi ritrovare, riunire famiglie e amici o creare legami con persone che non si conoscono. Un autentico momento di condivisione, reso ancora più speciale dal poter dedicare un'attenzione particolare, grazie a Banco Alimentare, a chi affronta un momento non facile nella propria vita" conclude Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia. (ANSA).