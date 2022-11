Street artist italiano diffida Cardi B, 'non usare mia Marge'

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - L'artista AleXsandro Palombo, autore del murales con Marge Simpson che si taglia i capelli in solidarietà con le donne iraniane, che dai muri di Milano ha fatto il giro del mondo, ha incaricato il suo avvocato di procedere nei confronti della popstar americana Cardi B.

Qualche settimana fa, con uno shooting fotografico, Cardi B e i suoi più stretti collaboratori hanno ricostruito la scena di una delle opere pop della serie di Palombo "Marge Simpson Style Icon". La foto della popstar che interpreta la signora Simpson e l'opera originale di Palombo sono state condivise sui canali social dei suoi più stretti collaboratori e sulla sua pagina Instagram, che conta 145 milioni di follower, senza mai menzionare né inserire - spiega una nota di Palombo - i crediti dell'artista. E nessuno prima dell'utilizzo dell'opera ha contattato Palombo, che ora ha incaricato Claudio Volpi, esperto in diritto d'autore dello Studio legale Barberi & Volpi, di procedere nei confronti della popstar americana, affinché venga diffidata dall'utilizzo non autorizzato dell'opera. "Cardi B si è illegittimamente appropriata dell'opera di aleXsandro Palombo per scopi di mero business - dice il legale - in spregio alle più elementari norme in materia di diritto d'autore e di policy di Instagram, con i conseguenti gravi rischi, sia risarcitori, sia di discredito per la sua immagine pubblica".

L'opera appartiene a una serie che l'artista italiano ha realizzato nel 2013, con l'intento di trasformare Marge, madre e casalinga disperata, in un'icona di stile: un lavoro di riflessione sull'emancipazione femminile e la parità di genere.

"Cardi B e i suoi collaboratori - dice AleXsandro - hanno utilizzato la mia opera d'arte senza alcuna autorizzazione, svilendo il suo significato originario e solo per amplificare la propria immagine con un chiaro scopo commerciale che nulla ha a che vedere con quel percorso di consapevolezza sociale che ha sempre caratterizzato le mie opere. Cara Cardi B, in base al tuo ragionamento, tutti devono scaricare illegalmente la tua musica?" . (ANSA).