Due incendi in scuola a Milano, edificio evacuato

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Due incendi, scoppiati al terzo piano e al piano sotterraneo, hanno causato l'evacuazione dell'istituto Itis Galileo Galilei in via Paravia, a Milano.

Sul posto ci sono quattro mezzi del vigili del fuoco. Non vi sarebbero, a quanto si è saputo, feriti o intossicati. (ANSA).