Violenza donne: in Lombardia aumentate del 13% richieste d'aiuto

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - In Lombardia, lo scorso anno, le richieste ai centri antiviolenza sono aumentate di oltre il 13%.

Secondo i dati dell'Osservatorio regionale antiviolenza, a chiedere aiuto sono soprattutto giovani donne, madri nella metà dei casi, che hanno subito maltrattamenti fisici o psicologici.

Il numero è emerso dall'intervento dell'assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza, Romano La Russa, al convegno 'Non chiamatelo amore. Come riconoscere i segnali di una relazione abusante' che si è tenuto oggi al Palazzo Pirelli a Milano.

"Per combattere la violenza di genere - ha spiegato l'assessore - si rende sempre più necessario un gioco di squadra, che deve iniziare già dai banchi di scuola".

Per quanto riguarda i femminicidi, "i dati che ci vengono forniti dalla Polizia testimoniano come nel 69% dei casi il responsabile è il marito, l'ex marito o il convivente e che spesso la vittima lascia dei figli piccoli. Le donne devono avere il coraggio di denunciare".

Ed è anche per questo, ha aggiunto La Russa, che è "tanto importante e delicato il ruolo giocato dalle forze dell'ordine a cui le donne si rivolgono in cerca di aiuto, a cominciare dagli agenti di Polizia locale".

Come assessorato alla Sicurezza "organizziamo focus e specifiche sessioni sulla violenza di genere per formare i nostri operatori di polizia locale", ha proseguito l'assessore sottolineando che quest'anno "abbiamo formato 221 agenti attraverso tre corsi specifici". (ANSA).