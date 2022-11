Trapper arrestati: Riesame,contesto da 'giustizia fai da te'

"Non si sapeva chi era con noi, chi era contro di noi", ha raccontato Baby Gang, difeso dal legale Niccolò Vecchioni.

Difesa che davanti al Riesame ha contestato soprattutto l'accusa di rapina (non la rissa e la detenzione dell'arma) che sarebbe consistita nell'aver portato via un borsello a uno dei due senegalesi. I giudici sostengono che i trapper e gli altri "hanno aderito al comune intento di dare una lezione" ai due senegalesi "per aver affrontato Mouhib e i suoi" e da qui anche "l'appropriazione dei beni dell'aggredito" come "sviluppo logico prevedibile". Non una violenza finalizzata alla presunta rapina, fa notare la difesa, per quale, poi, dai filmati emerge come i due senegalesi per primi avrebbero aggredito il gruppo "minacciandoli con ben due pistole", una scacciacani e una "a spray urticante, esplodendo diversi colpi".