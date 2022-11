Sostenibilità: da Novartis 4 milioni per tutela ambiente

(ANSA) - BERGAMO, 23 NOV - Quattro milioni di euro investiti in iniziative a tutela dell'ambiente, con importanti risultati in termini di efficientamento, tra cui una diminuzione delle emissioni di Co2 in atmosfera di circa 4.000 tonnellate all'anno, grazie all'impianto di trigenerazione attivato nel 2022 nel sito produttivo di Torre Annunziata. E' quanto emerge dal report di sostenibilità 2021 realizzato all'insegna di quattro P - Pazienti, Polis, Persone e Pianeta - da Novartis, l'azienda farmaceutica e presentato stamane alla 29esima Assemblea Annuale di Anci.

Nel documento, realizzato in collaborazione con Comin & Partners, Obiettivo Cinque, Open Impact, e il supporto dell'European Institute for Innovation and Sustainability, l'azienda coniuga il suo impegno "prima e oltre il farmaco", la strategia per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 dell'Onu, e il proprio contributo alle priorità della Missione 6 del Pnrr dedicata alla tutela della salute. Tra i risultati raggiunti dall'azienda evidenziati nel report, ci sono gli oltre 60 milioni di euro investiti in terapie innovative nel 2021, 230 studi clinici avviati e oltre 3.700 pazienti coinvolti. Circa 734 milioni di euro di contributo ai bilanci pubblici, 1,3 miliardi di euro di apporto al Pil e 14mila posti di lavoro (diretti e indiretti).

"Reimmaginare la medicina, per prolungare e migliorare la vita delle persone, è da sempre la nostra missione", ha detto Valentino Confalone, Country President e Amministratore Delegato di Novartis Italia. "Un impegno - ha continuato - che oggi sentiamo ancora più forte e che cerchiamo di rendere più concreto lavorando al fianco dell'ecosistema, garantendo quello che più ci sta a cuore: l'avanzamento della ricerca e l'accesso a tale innovazione in modo equo e tempestivo". (ANSA).