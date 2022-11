In Lombardia parte la stagione invernale, 'straordinaria'

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Sta per partire in Lombardia la stagione invernale nei 27 comprensori montani, che contano su 467 piste da sci, 324 km di piste di fondo e 14 snowpark. E secondo l'assessore regionale al Turismo Lara Magoni "sarà sicuramente un inverno straordinario".

Per presentare tutto ciò che offrono le montagne della regione, sono allestiti dei temporary store nella stazione Centrale di Milano (dove il punto resterà aperto anche per tutto il 2023), a Torino Porta nuova, a Venezia Santa Lucia e a Napoli Centrale. Nel frattempo sono state presentate le maggiori novità in una conferenza stampa nella sede della Regione che, "dopo il bando da 25 milioni dello scorso anno", approverà a breve "in giunta un altro investimento da 30 milioni" per le strutture ricettive.

Le iniziative dei vari comprensori sono tante e diverse: gite con i cani da slitta in Valtellina, corsi gratuiti di sci (maestro, attrezzature) per i bimbi in Val Palot, ciaspolate, mercatini di Natale, terme e persino Paradice Music, che prevede concerti a 2.600 metri in un gigantesco Igloo da 200 posti sul ghiacciaio Presena dal 5 gennaio al 25 marzo. E poi i treni della neve di Trenord, con tariffe che includono biglietto andata e ritorno del treno, trasferimento sulle piste e skipass.

"Il turismo per essere competitivo deve sempre migliorare e per fare questo - ha spiegato il governatore Attilio Fontana - bisogna avere il coraggio di investire". "Voglio rassicurare che ci saranno più risorse per il turismo" ha aggiunto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che si è complimentata per quanto ha fatto la Regione nel settore e ha rivelato il risultato di uno studio del ministero secondo cui quello che manca alla Lombardia è una "identità riconoscibile". (ANSA).