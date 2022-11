Furgone tampona scuolabus, 4 studenti in ospedale a Lodi

(ANSA) - CASALPUSTERLENGO, 23 NOV - Quattro studenti sono rimasti feriti in modo lieve in un incidente stradale a Casalpusterlengo (Lodi). Lo scuolabus sul quale viaggiavano, con a bordo oltre all'autista, 14 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 12 anni e due professori, è stato tamponato da un furgone con piattaforma elevatrice. Sul furgone c'erano l'autista e un passeggero.

Dopo lo scontro, hanno avuto bisogno di cure ospedaliere in ospedale a Lodi un undicenne e tre dodicenni. Gli altri 15 coinvolti sono stati visitati ma non hanno avuto bisogno di cure. Sul posto sono intervenuti un'automedica con un referente per le maxiemergenze dell'Areu, 3 ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri di Lodi. (ANSA).