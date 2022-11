Fiera Milano, Intiglietta (GeFi): 'Compartecipazione strategica'

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Ge.Fi. S.p.A. ha annunciato oggi l'ingresso di Fiera Milano S.p.A., quale socio, nel proprio capitale sociale con una quota pari al 25%. "In questo momento strategico di profondi cambiamenti socio-economici, Fiera Milano rappresenta un asset strategico per lo sviluppo e per la crescita del Made in Italy - ha sottolineato il presidente di Ge.Fi. Antonio Intiglietta -. Siamo convinti che questa grande sfida possa essere vinta se tutte le risorse imprenditoriali del settore si coinvolgono all'interno di una casa comune che possa rappresentare al meglio la creatività, l'innovazione e l'intelligenza delle imprese italiane. Tale compartecipazione di competenze e risorse, nel rispetto delle singole specificità e delle singole iniziative, è fattore essenziale per il futuro economico del nostro Paese".

La partnership, spiega Ge.Fi. in una nota, "è finalizzata a sfruttare il potenziale delle due società, rafforzandone i rapporti nell'ambito dell'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, nei servizi digitali e nella ristorazione, costruendo così un contributo strategico nello sviluppo economico del Paese. In particolare, l'operazione rientra nella strategia di Ge.Fi. S.p.A. volta a dare slancio alla sua crescita con una relazione di primo piano nella progettazione e strutturazione degli eventi, nel potenziamento dei servizi digitali e tecnologici e nella creazione di nuove opportunità nel settore della ristorazione grazie all'esperienza del ristorante gourmet Mi View di Milano, di cui Ge.Fi. S.p.A. è proprietaria". (ANSA).