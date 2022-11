Completato il Parco del Portello di Milano

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Sono stati ultimati i lavori per il completamento del Parco del Portello a Milano, nel quarto e ultimo lotto compreso tra viale Serra e viale De Gasperi, che con circa 10 mila metri quadrati di nuovo verde porta l'estensione complessiva del parco a circa 73mila metri quadrati.

Il nuovo lotto è stato inaugurato oggi alla presenza degli assessori Elena Grandi (Verde) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana), di Marco Carabelli amministratore delegato e direttore sviluppo immobiliare di Finiper Canova e dell'architetto paesaggista Andreas Kipar di Land, con il taglio del nastro. L'intervento di riqualificazione, rientrato nel Piano integrato di intervento Portello e finanziato da Iper Montebello di proprietà dell'imprenditore Marco Brunelli, vuole dare nuova vita all'area cuore del quartiere e consegnare al territorio e ai milanesi un ulteriore spazio green accessibile e vivibile.

Il progetto ideato dal paesaggista Charles Jencks e dall'architetto paesaggista Andreas Kipar è ispirato ai corpi astrali del Sole e della Luna e sulle loro interazioni con la Terra: il nome scelto per la nuova parte del parco è infatti quello di Moon Garden. La forma del parco è stata ispirata dal diagramma delle "Fasi della Luna" di Athanasius Kircher, dove il ciclo lunare è rappresentato come una doppia spirale, per entrambi gli emisferi terrestri e dove queste forme raffigurano la durata della visibilità della luna nel cielo, con il suo sorgere e il suo assestamento. (ANSA).