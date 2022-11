Cecchetti: 'Vandalizzata la sede della Lega a Varedo, in Brianza'

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Purtroppo siamo sempre costretti ripetere gli stessi allarmi dopo l'ennesimo atto vandalico contro un'altra sezione della Lega: stanotte la nostra sede di Varedo, in provincia di Monza e Brianza, è stata vandalizzata da ignoti" con vetrine infrante e crepate. A farlo sapere è direttamente il coordinatore lombardo della Lega, Fabrizio Cecchetti, che esprime "solidarietà e vicinanza ai nostri militanti e sostenitori di Varedo. Questa violenza ormai è diventata una non notizia, per l'inquietante frequenza di questi attacchi".

Perché "le nostre sezioni - aggiunge - sono da sempre un luogo di democrazia aperte a tutti, ma purtroppo sono oggetto di continui attacchi da parte di chi non accetta la democrazia e le libere idee, il libero confronto, ma preferisce la violenza".

Insomma "ci siamo tutti indignati, anche mediaticamente, per l'assalto vergognoso alla sede della Cgil un anno fa - conclude - ma alle nostre sedi purtroppo accade ogni mese e tutti tacciono". (ANSA).