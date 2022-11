Vaccini: Fontana, campagna antinfluenzale parte 26 novembre

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "L'inizio della campagna vaccinale antinfluenzale verrà anticipato al 26 novembre. Per certe categorie come i fragili è già partita, adesso comincerà per tutta la popolazione". Lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo su Telelombardia.

