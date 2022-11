'Non sei sola' in Brianza manifesto CC per le donne maltrattate

(ANSA) - MONZA, 22 NOV - "Non sei sola, possiamo aiutarti" è iniziativa promossa dal Coordinamento Provinciale dell'ANC e dal Comando Provinciale dei carabinieri di Monza, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Un manifesto che in un unico scatto unisce volti, sguardi e mani che si incrociano, che verrà affisso in tutti i Comuni della provincia e sarà distribuito come volantino. È nella mano del carabiniere che avvolge e sostiene quella della vittima di violenza, che si racchiude proprio il messaggio 'non sei sola'.

Una fotografia racconta un rinnovato impegno contro la violenza di genere, dell'Arma dei Carabinieri, in servizio ed in congedo, di Monza e della Brianza, dei 55 Comuni e delle associazioni della provincia, riunite nella Rete Artemide.

Presenti all'evento di lancio, oltre al presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio, il prefetto Patrizia Palmisani, il coordinatore provinciale dell'ANC Vito Potenza e il comandante provinciale dei carabinieri Gianfilippo Simoniello, anche i 55 Sindaci della provincia e le associazioni che si occupano di violenza di genere. (ANSA).