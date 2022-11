Il Comune di Assago dona 20mila euro al comitato Torre Moro

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Dopo oltre un anno si conclude l'iter burocratico che ha consentito al comitato di via Antonini, gli inquilini della Torre dei Moro andata a fuoco nell'agosto 2021, di ricevere un contributo da 20mila euro da parte del Comune di Assago.

Ieri una delegazione del Comitato ha così ricevuto 'l'assegnone' dalla sindaca di Assago Lara Carano. "Sono molto contenta - ha commentato - un contributo fortemente voluto fin da subito da me, dal presidente del Consiglio comunale Graziano Musella e da tutta l'amministrazione comunale".

A livello burocratico, il Comune di Assago può deliberare una donazione soltanto all'interno del proprio territorio: "Non potevano donare a noi direttamente - spiega Mirko Berti, portavoce degli inquilini della Torre dei Moro - e anche se la cosa più semplice e ovvia da fare era passare attraverso il Comune di Milano, farlo ha comportato quasi un anno di attesa".

Poi "siamo riusciti a velocizzare quando ho conosciuto l'assessore al Bilancio di Milano Emmanuel Conte". Adesso i soldi "andranno a rinforzare il fondo delle donazioni" che servirà "per pagare spese non coperte dall'assicurazione che sono comunque ingenti, come le bonifiche, i traslochi o gli sgomberi".

Insomma "finalmente dopo un anno siamo riusciti a venire a capo di una situazione bloccata dalla burocrazia - conclude Berti - ringraziamo la sindaca Carano è tutta la cittadinanza di Assago per la generosa donazione e anche l'assessore Conte per il suo interesse nel voler risolvere la vicenda". (ANSA).